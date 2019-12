Ragazzino di 14 anni batte il record di bocca più grande del mondo!

Un ragazzo di 14 anni statunitense ha conquistato il record mondiale della bocca con l'apertura più grande del mondo.

Il particolare record è stato assegnato a Isaac Johnson, del Minnesota, per la sua incredibile capacità di aprire la bocca fino a una larghezza di ben 9,14 centimetri.

Il ragazzo ha la bocca abbastanza grande da poter infilare intere bottiglie, palline da tennis e un mucchio di Marshmallow senza alcun problema.

Isaac ha sempre saputo di essere “diverso” dagli altri bambini sin dalla tenera età, come mostrano alcuni video, ma è solo nel 2016 o 2017 che ha realizzato che la sua bocca era enormemente al di sopra della media.

Poi, un giorno, sfogliando una copia del libro dei Guinness del 2016 di suo fratello, vide che in realtà c'era un premio per questo genere di cose.

Uno dei vincitori di quella categoria aveva quella che è nota come “mascella numero quattro”, proprio come quella di Isaac.

Al momento della scoperta, la sua bocca era larga 3 centimetri in meno dal record mondiale, ma dato che all'epoca aveva solo 14 anni, era solo questione di tempo prima che la sua bocca crescesse fino a superare il suo sfidante.

Nel filmato possiamo vedere come Isaac mette in bocca una grande varietà di frutti per dimostrare quanto sia grande la sua bocca

Il video della sua performance ha riscosso un enorme successo anche tra i commenti, dove alcuni ironizzano sul suo “talento” in modo geniale:

“Dentista: Ok, apra la bocca. Isaac: mangia accidentalmente il dentista”

Vi lasciamo quindi al video in questione e se fra voi c'è qualcuno che crede di poterlo battere, beh, si faccia avanti mostrandoci il suo talento! Chissà se fra voi esiste un nuovo Guinness World Record!