Gatto trovatello che somiglia incredibilmente a Baby Yoda diventa virale nel web!

Come avrete certamente notato in questi giorni che siate fan o no, la Star Wars mania sta decisamente dilagando sui social, merito anche dell'uscita nelle sale del capitolo definitivo della saga di George Lucas e della recente serie The Mandalorian di Disney + di cui ha visto il successo del piccolo Yoda, ormai meme del web.

Non stupiscono quindi che le foto di un gatto che somiglia incredibilmente a Baby Yoda, siano diventate condivise e commentate praticamente ovunque nelle ultime ore.

La giovane assistente veterinaria Jana Aviles, non ha resistito a scattare qualche foto al gatto appena arrivato all'ospedale veterinario del Nord Carolina in cui lavorava, in seguito condivise con la didascalia:

“Ho incontrato questa piccola mentre lavoravo dal veterinario ieri. È stata portata in soccorso dopo essere stata trovata ferita. È bellissima, vero?”

Non passò molto tempo prima che il post venisse invaso da commenti, 4000 per la precisione dove la maggior parte di essi commentava l'incredibile somiglianza con l'ormai stella di The Mandalorian, Baby Yoda.

Il successo del post ha poi attirato l'attenzione di diversi utenti interessati ad adottarla.

Jana ha risposto con un post esortando chiunque fosse interessato a prendere in considerazione piuttosto l'adozione di un amico peloso più vicino a casa.

“C'è solo UN gatto Yoda, quindi c'è solo UNA casa là fuori per lei. Tante persone si sono offerte di adottarla e addirittura alcuni arrivano da altri paesi.”

Così ha commentato il proprio post approfittando dell'incredibile successo, cogliendo l'occasione di ricordare che oltre 4 milioni di gatti randagi vengono portati nei rifugi ogni anno solo negli Stati Uniti e molti di loro muoiono prima che trovino una famiglia.

Jana ha in seguito aggiunto di controllare i proprio rifugi locali, garantendo che il “ nuovo migliore amico” lo sta sicuramente aspettando.

La gattina, entrata anch'essi nel mondo del web per via della sua somiglianza con Yoda, purtroppo è ancora alla ricerca di una casa. Speriamo quindi che la popolarità del post le porti presto una nuova famiglia interessata a darle le migliori cure possibili e che non faccia ovviamente parte del lato oscuro della forza!