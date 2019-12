Il Babbo Natale gigante urina nella fontana? Dipende dai punti di vista!

Siamo abituati in questo periodo dell'anno a vedere in giro per le città luci di Natale di ogni tipo, ma ciò che è accaduto a Manchaster ha strappato involontariamente qualche risata nei residenti.

Il grande Babbo Natale posizionato sulla strada, sembra inviare un messaggio festivo poco tradizionale, anche se a livello della strada sembra non esserci nulla di strano, se guardato dal punto di vista di un edificio nelle vicinanze, sembra che Babbo Natale stia urinando sulla fontana, merito anche della prospettiva con l'arco illuminato di Piccadilly Gardens.

Un utente su Facebook ha condiviso le foto scrivendo:

“Non c'è niente di meglio che vedere Babbo Natale fare pipì in uno stagno a Manchester, o almeno è quello che vedo io dalla finestra del mio ufficio.”

Una decorazione di Natale decisamente particolare che ha fatto sorridere molti dei cittadini che ora, non riescono più a non notare un Babbo Natale che fa pipì!

Sebbene questa storia faccia sorridere, non è il primo caso di luci natalizie poco tradizionali. Una donna negli Stati Uniti ha deciso di non decorare la sua casa con renne, elfi e simili, optando invece per adornare la sua casa con un enorme pene scintillante.

Per quanto riguarda al Babbo Natale di Manchaster siamo sicuri che seppur non sia in perfetto stile natalizio, in molti si posizioneranno accanto per una foto creativa da condividere sui propri social con l'hashtag #babbonatale e #pipìtime!