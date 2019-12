Parodia Frozen 2: "La do" - Frigida è tornata!

In molti probabilmente vi ricorderete di “Non la do”, la parodia della celebre canzone Let it Go, tratta dal film Disney: Frozen cantata da Anna Laviola e Giuseppe Tosto.

La canzone, apprezzata da migliaia e migliaia di fan su Youtube e Facebook, racconta la storia di Frigida e della sua scelta di non andare a letto con nessun uomo, soprattutto in cambio di fama o di scorciatoie per il successo.

Un pezzo divenuto col tempo tanto virale che meritava assolutamente un seguito e con l'uscita nelle sale di Frozen 2, i ragazzi di Sailor Greco hanno realizzato l'ennesimo capolavoro!

Se, quindi, nel primo episodio eravamo abituati a una Frigida irremovibile sulle sue scelte di vita, questa volta noterete dai primi attimi che qualcosa è cambiato in lei, ma cosa lo lasciamo scoprire a voi! Godetevi il capolavoro di ignoranza targato Anna Laviola e Giuseppe Tosto, ovviamente senza dimenticarvi di condividere il video ovunque!