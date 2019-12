Il Millennium Falcon gonfiabile a grandezza naturale è in vendita ma il prezzo non è per tutti!

Anche se ormai il Natale è passato, siamo certi che potreste volervi fare un ultimo regalo per concludere al meglio le festività, magari chissà, un enorme Millennium Falcon gonfiabile, potrebbe fare al caso vostro.

Se siete però interessati a questo acquisto, sappiate che il costo non è economico e avrete bisogno di quasi 10 mila euro per poter far avverare il vostro sogno.

La replica del Millennium Falcon proviene da Magic Jump, una società specializzata in attrazioni gonfiabili e che ha collaborato addirittura con Disney per una collezione di gonfiabili di alta qualità su Star Wars.

La linea di Magic Jump include numerosi castelli rimbalzanti a tema Star Wars, con o senza scivoli, oltre a un percorso a ostacoli completo e un enorme AT-AT gonfiabile.

Il pezzo forte però dell'azienda è sicuramente il Millennium Falcon che misura 10 metri ed ha un peso di 500kg.

La “Star Wars Millennium Falcon Hyperspace Jump Experience", come viene ufficialmente chiamata, è descritta come “l'attrazione gonfiabile più unica nella galassia” e promette di essere diversa da qualsiasi altro parco giochi mai visto prima.

Il gonfiabile dispone anche di una cabina principale con ostacoli, una cuccetta, un contenitore di stoccaggio e una mappa olografica in cui gli utenti possono vedere un rendering olografico della Morte Nera, oltre a una torretta a cannone laser.

Se tutto ciò non bastasse a conquistarti, Magic Jump ha anche incluso anche uno scivolo al centro della nave, con una grafica sul soffitto che mostra una battaglia esplosiva con uno Star Destroyer e i caccia TIE.

Questo gonfiabile è decisamente il sogno di ogni fan di Star Wars, ma purtroppo, per via del suo prezzo elevato, in pochissimi potranno godere di ogni confort. E voi, vendereste l'anima per poter fare un giretto su questo particolare Millennium Falcon? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!