Da Alien a Dart Vader le sculture di pan di zenzero create da questa donna sono incredibili!

Abbiamo ormai abbandonato lo spirito Natalizio da diversi giorni, ma queste festività hanno portato con sé le creazioni di questa artista che con del semplice pan di zenzero, ha realizzato sculture incredibili divenute in pochissimo tempo virali e condivise praticamente ovunque.

La food artist e motion designer svedese Caroline Eriksson ogni Natale disegna e realizza sculture di pan di zenzero dettagliate e ovviamente deliziose e quest'anno è stato il turno di Groot direttamente dai “Guardiani della Galassia”.

Se questo vi impressiona, allora sappiate che non è tutto, l'anno scorso la donna ha realizzato addirittura lo Xenomorfo di “Alien”.

Caroline ha cucinato statue di pan di zenzero dal 2013, da quando ha vinto un concorso di cottura norvegese e ogni anno sorprende i suoi fan con una nuova e impressionante arte di pan di zenzero.

La donna ha impiegato circa 5 settimane per realizzare Groot e ha dovuto aggiungere un sacco di sciroppo di farina per rendere l'impasto abbastanza denso da sostenere la scultura.

“Mi occorrono circa 5 settimane per realizzare queste creazioni. Groot e Alien hanno richiesto entrambi 5 settimane: una per la pianificazione e quattro per la costruzione! Comincio trovando molti riferimenti e idee su ciò che voglio creare. Quindi faccio uno schizzo in scala 1:1 che uso come riferimento per costruire prima una semplice forma interna per ottenere le giuste proporzioni, poi aggiungo i dettagli.”

Finora le creazioni realizzate sono prettamente legate ai film di cui è appassionata ma ha anche idee per personaggi di videogiochi. Chissà cosa creerà nei prossimi anni, intanto godetevi tuttò ciò che ha realizzato fino a oggi!