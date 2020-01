Il “microonde per il raffreddamento” che raffredda le tue birre in un minuto!

A nessuno piace la birra calda e puntualmente quando prendi un pacchetto da sei al supermercato, sai già che una volta arrivato a casa non potrai goderti quella birra se non la metti prima per qualche ora in frigo.

Avvolgerlo in un giornale umido e metterlo nel congelatore permetterebbe alla tua birra di rinfrescarsi in neanche mezz'ora, ma se hai poco tempo e non sei accorto di soldi, puoi comprare Juno, una sorta di “forno a microonde inverso” che raffredderà ogni tua bevanda in pochissimi minuti.

L'idea crowfunding accolta con successo è stata rivelata alla conferenza sulla tecnologia CES di Las Vegas questa settimana e i creatori hanno mostrato che può raffreddare una lattina di birra (o bibita) in un paio di minuti e un'intera bottiglia di vino in circa cinque minuti.

Juno utilizza una tecnologia termoelettrica che stoppini calore lontano dal vostro drink e come afferma la descizione del prodotto è “come un forno a microonde ma per il raffreddamento”, il che ha senso.

I creatori dicono che Juno può fare molto di più che raffreddare il vino. Può trasformare il tuo caffè appena fatto freddo, trasformare il tuo tè caldo in tè freddo e raffreddare la tua birra o soda preferita nella sua lattina.”

Akram Boukai, CEO e Co-fondatore ha dichiarato: “Juno è la dimostrazione definitiva per i consumatori di come la nostra tecnologia di raffreddamento può alterare radicalmente il modo in cui manipoliamo le temperature.

Il dispositivo però non è economico, tuttavia si spera in futuro di poterlo trovare a un prezzo più abbordabile per tutti, aggirandosi su circa 300€! Voi che ne pensate? Trovate questa idea interessante? Diteci la vostra come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.