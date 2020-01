Milionario cerca per 37 mila dollari un fotografo personale che viaggi con lui!

Un milionario australiano ha recentemente assunto un assistente personale per il “lavoro più bello del mondo” e ora sta cercando di espandere il suo staff offrendo uno stipendio di 37 mila dollari per un nuovo fotografo personale.

Matthew Lepre, fondatore di Ecom WarriorAcademy, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti mentre viaggia in Europa e negli Stati Uniti, scattando foto da caricare in seguito sui suoi social.

Sembra piuttosto facile giusto? Per essere selezionati, tutto ciò che serve è un passaporto valido e il giusto occhio per lo scatto perfetto.

Lepre,27 anni, ha dichiarato che solo nell'ultimo anno è riuscito a far crescere la sua attività viaggiando negli Emirati Arabi, Indonesia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Italia, Francia, Spagna, Svizzera e Tailandia e finora il suo miglior amico è stato sempre accanto a lui per scattare le foto sul suo telefono.

Ora però ha bisogno di una mano in più dato che la sua attività si è espansa rapidamente e ha bisogno che la persona selezionata per questo ruolo sia flessibile con la propria vita e deve essere in grado di unirsi nel suo programma folle che potrebbe portarlo ovunque e in qualsiasi momento”.

Lepre ha spiegato che la sua vita è diventata piuttosto frenetica ultimamente, motivo per cui ha bisogno di una mano:

“Solo poche settimane fa mi è stato chiesto da una delle emittenti televisive di Milano di venire per un'intervista, quindi ho dovuto lasciare tutto, salire su un aereo e viaggiare fino all'altra parte del mondo tre giorni dopo”.

Alla fine Lepre dopo aver esaminato 70.000 domande, ha optato per l'ex studentessa di moda Tyanna De Assis che lo accompagnerà nei suoi futuri viaggi con uno stipendio da capogiro! Perché talvolta, lo scatto perfetto, ha un prezzo! E voi? Avreste mai lasciato tutto per lavorare in questo modo? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!