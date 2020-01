Uomo perde la casa durante gli incendi in Australi e vince subito dopo alla lotteria!

Come sicuramente saprete, da settembre, l'Australia sta bruciando e migliaia di persone e animali sono morti a causa dell'incendio, inoltre diverse case sono state ormai distrutte. Per un uomo rimasto senza casa però, è emerso un barlume di speranza, vincendo un milione di dollari alla lotteria.

L'uomo di Mount Cotton è tra i tanti ad aver perso la casa in un incendio l'anno scorso. Per fortuna ora ha i mezzi per ricostruire ciò che ha perso.

Mentre le fiamme e il fumo ricoprono i cieli, il fortunato senza nome è stato l'unico vincitore della Lotteria, portandosi a casa l'intero premio da 1 milione di dollari.

Dopo aver scoperto di aver vinto alla lotteria, l'uomo ha dichiarato:

“Tutto ciò è fantastico. La mia famiglia ha appena perso la casa negli incendi boschivi e non era assicurata. Questo è un miracolo, è davvero arrivato nel momento più incredibile. Tutto ciò che restava di casa erano alcune tazze da tè carbonizzate.”

Grazie ai numeri speciali di sua moglie: 9,42,24,13,22 e 11 con i numeri aggiuntivi di 26 e 1, ora la famiglia ha la possibilità di ricostruire ciò che ha perso e tutti noi ci auguriamo riescano a tornare alla loro vita al più presto!