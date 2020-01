Regista realizza la proposta di matrimonio più geniale mai fatta!

La proposta di matrimonio è sicuramente tra i momenti più importanti nella vita di una coppia, se poi è fatta bene e con le giuste tempistiche, può garantire gran stupore da parte della compagna incredula.

Sicuramente è quello che ha pensato di ottenere il regista Lee Loechler che ha recentemente sconvolto tutti con una proposta di matrimonio alla sua fidanzata così incredibile da totalizzare oltre 6 milioni di visualizzazioni su Youtube!

Si avete capito bene, una proposta di matrimonio diventata in seguito virale, cosa chiedere di meglio?

L'uomo ha pubblicato la reazione della futura moglie dopo che i due hanno guardato al cinema il più classico dei film Disney: La bella addormentata.

Sicuramente vi starete chiedendo cosa ci sia di strano in tutto ciò, beh, sappiate che il film in realtà non era l'originale ma una versione realizzata dallo stesso regista e modificata per l'occasione.

Ed ecco che durante la visione la donna si accorge che la protagonista addormentata in realtà era lei e il principe il suo futuro marito animato alla perfezione! Non mancano inoltre qualche colpo di scena che non guasta mai in queste circostanze.

Tra rotture della quarta parete e momenti divertenti, il video pubblicato in seguito su Youtube ha totalizzato così tante visualizzazioni da rompere letteralmente Internet nelle ultime ore!

Vi lasciamo quindi al video in questione senza spoilerarvi troppo e vi invitiamo ovviamente a dirci come sempre la vostra tra i commenti sotto l'articolo. Buona visione!