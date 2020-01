L'ex presidente degli USA Barack Obama è attualmente candidato agli Oscar!

Sta facendo discutere nelle ultime ore la nomination agli Oscar del 44° presidente degli Stati Uniti Barack Obama, dopo la sua partecipazione al documentario American Factory, distribuito da Barack e Higher Ground Productions di Barelle e Michelle Obama in collaborazione con Netflix.

American Factory racconta la chiusura di una fabbrica della General Motors a Dayton, Ohio e l'impatto che essa ha avuto sulla comunità locale.



Il documentario è stato ampiamente elogiato dal pubblico, con un punteggio di approvazione del ben 96% su Rotten Tomatoes e un punteggio su 86 su 100 su Metacritic.

L'Accademy ha quindi fatto sapere da poco che Obama è stato nominato tra i cinque finalisti per il miglior film documentario insieme a The Irishman, Parasite, Little Women e Marriage Story!

