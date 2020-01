Porta banana in pelle per la tua bicicletta? Esiste davvero!

Se state pensando che il prodotto in questione sia una delle ultime idee assurde partorite da noi dello Zoo di 105 direttamente su Mammazon Prime, vi sbagliate di grosso! Il porta banana in pelle per la bicicletta esiste davvero.

Non potete mai sapere quando la voglia di mangiare una banana possa presentarsi e se queste voglie dovessero spuntare proprio mentre siete sopra la vostra bici? Non vorrete mica fermarvi apposta per comprarne una no?

Per fortuna viene in soccorso in queste situazioni “scomode” il porta banana da attaccare alla vostra bici. Basta inserire la banana dolcemente e lentamente nei cinturini rilegati in pelle, andare in bicicletta e godersi il delizioso spuntino di potassio mentre si è in viaggio verso la propria destinazione.

L'assurdo oggetto è realizzato in vera pelle, può essere fissato al telaio della bici o alla cintura in vita, misura 11 cm x 17 cm e si adatta a ogni tipo di banana, anche le più grandi!

Il prezzo purtroppo non è economico e lo si può trovare in rete al costo di 55$ (49,90€).

Disponibile in due colorazioni: marrone originale e nero elegante, promette di soddisfare ogni vostra voglia di banana in qualsiasi momento! Potrebbe essere un regalo utile dell'ultimo minuto da fare a qualche amico o amica, quindi tenete ben a mente questa idea per il futuro!