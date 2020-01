Artisti ricreano mondi dettagliati in miniatura per le lumache da pubblicare su Instagram.

Anche le lumache hanno bisogno del loro spazio nel mondo del web e grazie a degli artisti, ci sono riusciti.

I due fotografi Aleia Murawski e Samuel Copeland, hanno da tempo iniziato a creare mondi in miniatura elaborati e dettagliati per le loro lumache da compagnia.

I loro diorami variano da uno stile di vita di classe, con limousine, letti comodi e champagne al banale lavoro d'ufficio.

Il tutto ricreato nel minimo dettaglio per dare alle foto il giusto effetto con lo scopo di essere infine caricate su Instagram e diventare in poche ore cliccatissime e virali.

In un'intervista, Murawski ha dichiarato che l'intero progetto è iniziato quando Copeland ha trovato delle lumache mentre era in visita dai genitori in Illinois.

“Abbiamo creato un terrario per loro e nello stesso periodo abbiamo iniziato a creare scenografie in miniatura insieme."

“All'inizio li tenevamo come animali domestici e adoravamo guardargli ogni giorno. Poi ci siamo resi conto che i set che stavamo realizzando erano approssimativamente delle dimensioni di una lumaca e abbiamo quindi abbracciato l'idea di dare vita a queste stanze.”

Ora i due hanno un profilo Instagram seguitissimo da oltre 190k Follower e le lumache protagoniste delle foto hanno accumulato nel tempo migliaia e migliaia di ammiratori! Vi lasciamo quindi al loro profilo e a qualche scatto che mostra il lavoro svolto dai due artisti. Diteci che ne pensate tra i commenti come sempre, vi piacciono? Avete iniziato a seguirli anche voi? Fatecelo sapere sotto l'articolo.