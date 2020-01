TikTok: strofinare salsa di soia sui testicoli è la nuova tendenza del momento!

L'applicazione del momento, TikTok, ha dato il via a una nuova tendenza del web decisamente particolare, strofinare sui propri testicoli un po' di salsa di soia. Si ma perché? Semplice,per vedere se è possibile assaggiarlo... ovviamente.

Secondo BuzzFeed, la strana mania è iniziata quando qualcuno ha trovato un articolo su uno studio del 2013, secondo il quale i testicoli non solo hanno papille gustative, ma possono anche rivelare i sapori.

La gente ha quindi deciso di mettere alla prova questa teoria utilizzando il condimento intensamente salato a base di soia solo per dimostrare che ciò sia vero.

Un utente di TikTok chiamato Alx James che ha oltre 954.000 follower e 10,5 milioni di like, è stato fra i coraggiosi che hanno provato a strofinare della salsa di soia sui propri testicoli, affermando che effettivamente era riuscito a “assaggiare il sale”.

Un altro ragazzo chiamato Matthew Lush, con 91.000 follower e quasi 870.000 like, ci ha provato e nel video reagisce dicendo:

“non so se me lo sto immaginando” ridendo incredulo, “Non so se riesco a sentirne l'odore o lo sto assaggiano, aspetta... ma che cavolo!?”

Delle ricerche hanno dimostrato che ci sono recettori delle papille gustative in tutto il corpo, inclusi i nostri testicoli, ma solo perché si ha delle papille gustative in quella determinata zona del corpo, non significa che puoi assaggiare fisicamente quei sapori. Il tuo corpo potrebbe riceverlo, ma non avrai un gusto percettivo di dolce, acido o qualunque altro sapore.

Quindi chi sta realizzando questa nuova tendenza su TikTok mente o sta realmente sentendo i sapori tramite i propri testicoli? Probabilmente non ci è dato saperlo finché non lo proveremo, chi di voi è curioso? Come sempre, ditecelo attraverso i commenti sotto l'articolo!