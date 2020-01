Non udente fa causa a Pornhub affermando che nei video manchino i sottotitoli!

Secondo quanto riferito da alcuni siti, pare che un uomo sordo abbia citato in giudizio il fornitore di film per adulti, Pornhub, per non aver accolto al meglio la comunità di non udenti o quelli con problemi di udito.

L'uomo, Yaroslav Suris, ha fatto causa al sito Web per presunte violazioni dei diritti ai sensi dell'American with DisabilitiesAct, in quanto afferma che non ci siano sottotitoli su gran parte dei video.

Nei documenti giudiziari, Suris afferma che i non udenti non sono in grado di comprendere la parte audio di alcuni video elencati su Pornhub, quindi sono stati elencati una serie di titoli che ha cercato di guardare, ma che non è stato in grado di comprendere.

I titoli dei video elencati sono:

“Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew, Sexy Cop Gets Witness toTalk and Daddy 4k e Allison comes to Talk About Money to Her Boys' Naughty Father”.

L'uomo ha dichiarato che sarebbe stato anche più che felice di pagare un extra per il servizio premium, ma ovviamente non sarebbe un aggiornamento utile nelle sue condizioni attuali, data la presunta mancanza di sottotitoli.

Il sito porno ha quindi risposto lasciando una dichiarazione e affermando che Pornhub offre una categoria con sottotitoli apposita:

“Siamo consapevoli che Yaroslav Suris abbia citato in giudizio Pornhub per rivendicare l'aver negato ai sordi accesso ai nostri video. Anche se generalmente non commentiamo azioni legali attive, vorremmo cogliere l'occasione per sottolineare che abbiamo una categoria apposita con i sottotitoli”.

In attesa di sapere come andrà a finire questa storia, chiediamo a voi se per caso vorreste qualche modifica al sito porno più famoso del web, mai come in questo caso i feedback sono importanti dopo tutto no? Ditecelo con un commento sotto l'articolo!