A San Valentino regala un mazzo di crocchette di pollo!

Il giorno di San Valentino è ormai dietro l'angolo e se state cercando il modo perfetto e unico per far sentire speciale la vostra amata, un mazzo di fiori potrebbe non bastare più.

Quest'anno stupiscila e oltre a pensare di arrivare al suo cuore, considera l'idea di arrivare anche al suo stomaco regalandole un bouquet di crocchette di pollo!

Siamo letteralmente nell'anno in cui questo genere di “regali” per quanto assurdi sono già entrati nelle tendenze dei social, con foto e tutorial su come realizzare il mazzo di crocchette perfetto in tempo per il giorno degli innamorati.

Per creare un bouquet di crocchette di pollo, avrai bisogno ovviamente di molte crocchette. Scegliete il fast food che più preferisce la vostra partner, la scelta della catena che realizza le crocchette migliori è fondamentale nella riuscita finale. Una volta recuperate abbastanza crocchette è il momento di infilarle una ad una su un bastoncino. Ripetere l'operazione per tutte le crocchette di pollo che avete acquistato ovviamente. Molti personalizzano il mazzo aggiungendo qua e la altri tipi di snack come ad esempio delle patatine fritte, riso o fagioli secchi.

Da questo momento in poi, sii più creativo possibile e realizza il “Junk Food Bouquet” perfetto per San Valentino.

Consigliamo quindi di selezionare oltre alle crocchette anche gli snack e il cibo spazzatura in generale preferito della vostra amata, siate originali, ma occhio a non esagerare, trovate il giusto equilibrio e tutto andrà per il verso giusto.

Assicuratevi infine di utilizzare una base solida per mantenere il cibo in posizione e ciò permetterà di riempire non solo il suo cuore di amore, ma il suo stomaco di cibo.

Questo San Valentino approfitterete di questa nuova tendenza partorita dal web? Fatecelo sapere con un commento sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo!