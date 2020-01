Baby Yoda appare tra le nuvole in una foto delle vacanze di una donna!

Baby Yoda, ormai meme incontrastabile e amato ferocemente da tutti, ha iniziato il suo percorso di venerazione come divinità e ora appare anche nei cieli sotto forma di nuvola!

Già sembra assurdo, ma l'ormai iconico personaggio della serie di Disney + “The Mandalorian”, pare sia divenuto così importante nel tempo che comparire su Internet nei migliaia di post dedicati a lui non gli basta più e ora appare pure come “visione” nel cielo.

Stando infatti a un post di un utente di Reddit che ha dedicato un'intera sezione all'alieno verde di Star Wars, è comparso tra i diversi commenti, la foto di una donna che immortalava la star del web tra le nuvole.

La formazione di nuvole in questione assomiglia in modo inequivocabile proprio a Baby Yoda, inconfondibili le sue orecchie da elfo e la sua vestaglia avvolgente.

Perfino le sue braccia sembrano leggermente tese, come se stesse in qualche modo convocando la Forza per levitare in cielo!I fan del piccolo Yoda sono rimasti letteralmente sconcertati di scoprire questo avvistamento anche se alcuni mettono in dubbio la veridicità della foto.

Fake o no, questa apparizione e i commenti sotto al post hanno confermato quanto Baby Yoda sia divenuto in pochissimo tempo un'icona adorata da molti, tanto da essere votato come il bambino più popolare del 2019, secondo l'Anno della ricerca 2019 di Google.

La fotografia in questione è stata scattata nelle Isole Cayman, una raccolta di tre isole incantevoli e situate nel Mar dei Caraibi... hai capito Yoda? Quale posto migliore dove apparire e mostrare al mondo la sua potenza virale?

E voi? Siete tra quelli che adorano Baby Yoda? Fatecelo sapere tra i commenti, magari con un meme di Yoda, come da tradizione!