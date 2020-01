Gatto ossessionato dalle banane diventa virale nel web per via delle foto inappropriate!

Come sicuramente saprete adoriamo i gatti e il mondo dei pelosi in generale, ma grazie a internet sappiamo anche che una foto totalmente innocente può far diventare un gatto la nuova star del web.

Com'è accaduto a Bean, un trovatello che grazie alla sua passione per le banane che si diverte a leccarle di tanto in tanto. Il proprietario quindi, non ha potuto resistere dal scattargli qualche foto da caricare online.

Bean è stato salvato da cucciolo e a circa 9 mesi ha scoperto la sua passione per le banane e ora le sue foto sono diventate cliccatissime e virali grazie ai post sul suo profilo Instagram ufficiale.

A quanto pare, Bean grazie alla sua passione per il frutto dell'amore, è ormai diventato una celebrità, tuttavia le cose non sono andate benissimo all'inizio, soprattutto quando il suo proprietario ha avuto un brutto incontro con alcuni hacker che gli hanno rubato il profilo con 3k follower. Imperterriti, il duo ha iniziato da capo e ora con grande orgoglio sfoggiano i loro 11.3k follower su Instagram.

“Adoro fotografarlo e ha una personalità così grande e ho pensato che anche altri lo avrebbero apprezzato come lo apprezzo io”

Bean sarà quindi il meme del 2020? Non lo sappiamo, ma di certo siamo certi che vi incuriosirà scoprire tutte le sue foto caricate sul suo profilo Instagam @cat.named.bean!