Trump rivela il logo dello Space Force ma è identico al logo della flotta di Star Trek!

Donal Trump ha di recente twittato il logo dello Space Force, un nuovo ramo dell'esercito degli Stati Uniti creato per affrontare le minacce nello spazio. Per quanto questa notizia abbia ovviamente fatto discutere e non poco nel web, ciò che ha comunque catturato l'attenzione di molti è certamente il logo realizzato per questo nuovo ramo militare.

Dopo aver visto la foto postata dal Presidente, pare infatti che alcuni utenti abbiano notato che il logo delle “Forze Spaziali” americane sia praticamente identico al logo della popolare serie televisiva Star Trek.

Nel logo possiamo trovare sia un triangolo con la punta verso l'alto, sia il satellite che ruota attorno ad esso. Insomma le somiglianze con la Flotta Stellare sono praticamente visibili da subito. Le forze armate statunitensi ispirate a lungo dalla cultura popolare, ora vanteranno anche un ramo militare decisamente molto “Nerd” che rappresenterà l'America direttamente nello spazio.

Il 2020 è cominciato da poco e già finzione e realtà iniziano a fondersi insieme. Oggi il logo della Flotta Stellare che diventa il simbolo del sesto ramo dell'esercito americano, domani cosa? Auto che svolazzano per la città e De Lorean che viaggiano nel tempo? Chissà, non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro, nel frattempo auguriamo di certo alla Space Force: “lunga vita e prosperità”.