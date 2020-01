Mattel lancia le nuove barbie transgender per rispondere alle richieste dei bambini!

I bambini di oggi richiedono cose diverse dalle loro bambole Barbie, quindi Mattel, il creatore della famosa bambola, ha annunciato che realizzeranno una nuova versione transgender per “soddisfare le richieste dei ragazzini”.

Le nuove bambole transgender Barbie non hanno un aspetto specifico ma anzi, nell'estetica sono molto neutrali. Saranno i bimbi e le bimbe a renderli transgender se lo desiderano. Ecco perché vengono vendute insieme a un'ampia varietà di abiti, così che chi ci gioca può scegliere di vestire la bambola con una gamma di abiti che sfidano i ruoli di genere e incoraggiano i bambini ad esprimersi come preferiscono.

L'annuncio di Mattel è stata indubbiamente una sorpresa per molti genitori Il marchio vuole rendere questa linea speciale di giocattoli “priva di etichette”, in modo che i bambini possano creare personaggi a loro piacimento e non quelli che devono adattarsi a rigidi stereotipi di genere.

Non solo gonne per le Barbie ma anche pantaloni, tagli di capelli lunghi o corti e accessori che consentono ai bambini di realizzare la propria bambola perfetta.

Dopo aver condotto delle approfondite ricerche di mercato, l'azienda ha scoperto che i bambini di oggi non vogliono che i loro giocattoli siano dettati da delle norme specifiche di genere, avendo maggiori probabilità di esprimersi più apertamente senza essere confinati da ciò che altre persone, come i produttori di giocattoli, decidono di far rispettare.

Il vicepresidente del design delle bambole di Mattel, Kim Culmone, ha dichiarato:

“I giocattoli sono un riflesso della cultura e mentre il mondo continua a celebrare l'impatto positivo dell'inclusività, abbiamo sentito che era tempo di creare una linea di bambole priva di etichette”.

