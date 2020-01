Trovato il nuovo Grumpy Cat che sostituisce il suo defunto predecessore!

Per anni l'espressione imbronciata del gatto “Grumpy Cat” ha divertito migliaia di utenti amanti dei meme ma purtroppo, da quando è venuto a mancare, il vuoto lasciato dal gatto più famoso del web si è fatto particolarmente sentire.

Dopo tanto tempo però, Meow Meow, una gattina di Taiwan, sta catturando l'attenzione di tutti e ha decisamente tutte le intenzioni di prendere il posto come gatto più scontroso del web.

Il proprietario ha dichiarato che Meow Meow oltre al broncio che la caratterizza è anche molto elegante. Ad esempio, durante il suo trattamento per ipertiroidismo in ospedale, non ha mai perso la grazia che la contraddistingue. Ovviamente ha odiato tutti e tutto durante la visita, ma questo è ciò che la rende certamente speciale.

La nuova star del web esprime ogni giorno il suo disgusto per il mondo con totale dignità e ha tutte le carte in tavola per diventare l'erede del gatto che ha fatto la storia dei meme.

“L'ho incontrato in un negozio di animali” Racconta Clare, la donna che si prende cura di Meow Meow:

“Il suo ex proprietario l'ha abbandonata per qualche motivo sconosciuto. Aveva 10 mesi all'epoca, quindi io e mio fratello minore l'abbiamo portata a casa nostra ed è diventata ufficialmente la nostra prima gatta.”

Clare ha dichiarato che il motivo per cui Meow Meow sembra essere sempre così arrabbiata pare sia a causa del marchio “Batman” sul suo visto. Tuttavia, per lei rimane la gattina carina di casa.

E voi cosa ne pensate? Abbiamo trovato l'erede di Grumpy Cat? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!