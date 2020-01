Utente di Tik Tok si è ritrovata con un'armonica bloccata in bocca!

Una donna è diventata di recente virale sull'applicazione del momento TikTok per la cosa più improbabile che qualcuno si possa immaginare.

L'utente di TikTok ha caricato un video per cercare un aiuto medico dopo che la propria armonica è rimasta bloccata all'interno della sua bocca.

Mollie O'Brien, una studentessa delle superiori dell'Ontario, in Canada, ha caricato una serie di brevi video che rivelano proprio quello che è successo poco prima di registrare il proprio TikTok.

Le clip riprodotte con in sottofondo il brano “I Just Did a Bad Thing” di Bill Wurtz, mostrano diversi testi in sequenza:

“Ho appena fatto una cosa brutta/ Mi dispiace per quello che ho fatto”

Infine il video termina con Mollie che riumove la mano dalla bocca, rivelando ai suoi follower di avere un'armonica incastrata all'interno della sua bocca!

Il testo che compare nel video è il seguente:

“Beh, mi sono infilata un'intera armonica in bocca e ora è bloccata”.

Da allora il video è stato apprezzato da 1,7 milioni di persone e ha ricevuto 19.400 commenti.

Pare che la ragazza stesse cercando di intrattenere il suo cuginetto quando l'armonica è rimasta incastrata.

“Ogni volta che respiravo pesantemente il panico, l'armonica iniziava a suonare rumorosamente!”

In seguito all'accaduto, Mollie si è diretta da un dentista che è riuscito grazie a un meccanismo speciale a rimuoverle lo strumento musicale senza danni particolari.