Essere noioso con il proprio partner è il segreto per avere una lunga relazione

Se solitamente passate le serate con i vostri partner in totale semplicità e monotonia, magari tra una serie di Netflix e uno sguardo continuo verso i propri smartphone limitando le chiacchierate con l'altro sesso, forse siete sulla strada giusta per avere una relazione più duratura di altre.

Lo dicono gli esperti e pare che la chiave per una relazione di successo e lunga, sia proprio essere estremamente noiosi:

“Sembrerà sicuramente strano per molti, ma se ci pensate, una coppia di 80 anni davvero felice che è stata insieme per 60 anni, non ha trascorso gli ultimi 60 anni con jet privati o vacanze folli, bensì è stata in grado di stare insieme per così tanto tempo poiché insieme sono noiosi. Sono in grado di trascorrere anno dopo anno, seduti in casa, parlando delle stesse cose noiose, guardando la TV, guardando film, cucinando la cena, ogni giorno e tutto è sempre andato bene. Non c'era niente di eccitante, non c'è nessun dramma enorme o piatti che volano.”



Secondo lo scrittore Mark Manson, Tutto ciò ha fatto sì che le coppie più noiose riescano a durare per oltre cinquant'anni senza la minima fatica. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con l'idea che “Noia” è “Bello” nella coppia? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, descrivendoci magari che tipo di rapporto di coppia avete, se noioso o meno.