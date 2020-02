Bimba nasce alle 20:02 del 02/02/2020 ed entra ufficialmente nella storia

Ogni bambino che nasce è speciale, ma questo bimba del Kentucky è ufficialmente entrata nella storia delle nascite più importanti al mondo.

Charlee Rose Masters è nata il 2 febbraio 2020, alle 20:02, presso il St Joseph East Hospital di Lexington nel Kentucky.

La nascita è accaduta nel giorno palindromo globale che come saprete è estremamente raro, il che significa che la data della nascita è la stessa sia se lette da sinistra verso destra che viceversa.

In tanti sono stati probabilmente i bambini nati proprio quel giorno, ma lei è riuscita a nascere al momento giusto scegliendo oltre alla data palindroma che non accadeva da ben 909 anni, più precisamente dall'11 novembre 1111, anche l'orario, spaccando letteralmente il minuto.

La mamma della piccola, Laken Masters, non aveva idea che fosse nata in un giorno così raro, immaginatevi quindi lo stupore quando le hanno riferito l'accaduto.

“Non ho mai pensato alla data, poi ad un certo punto tutte le infermiere che erano in stanza hanno iniziato a dire: “Oh, è meglio di un bambino nato a Capodanno”.

Dee Dee Calvert, la madre di Laken è stata la prima ad accorgersi del particolare sull'orario di nascita che indicava le 20:02:

“Non ricordo molto di quel momento” racconta Laken: “Ricordo solo mia madre, Dee Dee che diceva insistentemente di fare una foto all'orologio.”

La piccola Charlee è nata in perfetta salute e ora il mondo parla di lei per la nascita nel giorno perfetto, incredibile no?