Papà ordina accidentalmente online un dinosauro lungo sei metri per il figlio

Una cittadina in Inghilterra in questi giorni, si è trasformata nell'isola di Jurassic Park dopo che uno sbadato papà ha acquistato per errore un dinosauro a grandezza naturale, posizionato in seguito nel proprio giardino con una gru.

Il figlio di quattro anni di Andre Bisson,Theo, è ossessionato dai dinosauri da quando ha visto il film Disney “Dinosauri”.

Per mesi quindi il papà ha cercato un giocattolo che rappresentasse la specie preferita dal figlio, il Carnotauro, incitato proprio da Theo a cercare il “Carnotauro più grande che mai visto”.

Detto fatto quindi, Andre ha infine esaudito il desiderio del piccolo Theo, acquistando un Carnotauro a grandezza naturale lungo ben sei metri, il problema è che ciò è accaduto totalmente per errore.

Lo sbaglio è avvenuto dopo che la moglie di Andre, ha inviato al marito un link di un rivenditore nell'isola vicina che vendeva dinosauri di plastica al Tamba Park e per caso aveva proprio quella tipologia di dinosauro.

Senza pensarci due volte, lo sbadato papà ha acquistato quindi il dinosauro senza accorgersi delle dimensioni reali, attendendo per diverso tempo l'arrivo del regalo per il figlio previsto per Natale.

Con qualche giorno di ritardo, il Carnotauro è arrivato a destinazione e il proprietario del parco, per scusarsi dell'estremo ritardo nel consegnare il prodotto, ha spedito anche un dinosauro di dimensioni più “piccole”.

Ora la famiglia si ritrova con due dinosauri, uno lungo sei metri in giardino e l'altro di dimensioni più contenute che permette al piccolo Theo di giocare più comodamente.