Mamma “incontra” la figlia morta grazie alla realtà virtuale

Una mamma della Corea del Sud ha potuto incontrare la figlia morta, tramite un visore per la realtà virtuale.

Jang Ji-sung è apparsa in un documentario intitolato “I met you” in cui è stato creato un mondo futuristico in VR dove la donna poteva rivedere la sua bambina Nayeon, morta tre anni fa a soli sette anni.

Il documentario è andato in onda in tv e in seguito la clip straziante è stata condivisa su Youtube.

Nel video possiamo vedere la donna indossare il visore VR mentre si trova in una stanza con le pareti verdi quando a un certo punto ci viene mostrato ciò che vede la madre, sconvolta nel rivedere la bambina mentre si precipita verso di lei.

“Dove sei stata mamma, hai pensato a me?”

Queste le parole pronunciate dalla figlia ormai defunta che hanno commosso tutti coloro che hanno potuto assistere a quel momento. La risposta della mamma: “Ti penso tutto il tempo” poco prima di vedere la coppia camminare insieme e sedersi a un tavolo allestito con una torta di compleanno.

Il team ha impiegato otto mesi a lavorare al progetto e ha utilizzato la tecnologia del motion capture per registrare le riprese in modo da dare a Nayeon i movimenti di una bambina vera.

Talvolta la tecnologia riesce a regalare dei momenti indescrivibili come questo e forse non saranno le “auto volanti” che i film ci hanno promesso, ma tutto ciò potrebbe donare ben più emozioni e ricordi a chi ha perso una persona cara e vorrebbe rivederla anche solo un'ultima volta. Cosa ne pensate? Utilizzereste mai questa tecnologia a tale scopo? Ditecelo tra i commenti, siamo interessati a sapere la vostra a riguardo.