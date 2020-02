San Valentino: uno zoo darà il nome di un ex a un topo prima di darlo in pasto a un serpente!

San Valentino è alle porte ormai e lo zoo di San Antonio a tutte quelle persone non propriamente in vena di amore, sta dando la possibilità di dare il nome dell'ex a un topo prima di essere dato in pasto a un serpente.

Sebbene sia sicuramente un modo un po' brutale per festeggiare il giorno degli innamorati, sembra che in molti apprezzino questo genere di eventi e ciò aiuta addirittura a incanalare un po' di energia negativa.

Una volta che il serpente avrà consumato il suo pasto divorando “l'ex”, ci si potrà sentire più “leggeri” e ciò costerà poco più di 25 dollari.

Inoltre, questo particolare momento verrà trasmesso addirittura in live streaming, quindi anche se non si vive nei pressi dello Zoo, si potrà vedere di persona l'evento comodamente da casa propria.

Se chi decide di dare una lezione “simbolica” al proprio ex partner trova che 25 dollari siano troppi, lo zoo del Texas metterà a disposizione per un costo più contenuto, 5 dollari, la possibilità di dare il nome di colui o colei che vi ha strappato il cuore, a uno scarafaggio che verrà utilizzato per nutrire un uccello o un altro animale.

La parola la lasciamo a voi. Trovate giusto eventi del genere e partecipereste mai a questo genere di iniziative? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.