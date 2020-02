Donna diventa famosa per caso dopo aver risposto a una domanda in metro!

Immaginate di venire un giorno intervistati per un video ironico che verrà pubblicato sui social e vi si chiede di completare un testo di una canzone, come reagireste?

La reazione di Charlotte Awbery è stata semplice: ha accolto la richiesta e ora è tra le nuove proposte canore grazie alla popolarità del video ottenuto nel web.

Tutto è iniziato quando un comico di nome Kevin Freshwater si è avvicinato a una donna chiedendole di completare il testo di “Shallow” di Lady Gaga.

Inizialmente la Charlotte incredula sembra non capire come mai quella strana richiesta, ma quando decide di iniziare a cantare è il comico a essere stupito per la voce incredibile uscita da quella bocca.

La clip dopo essere diventata virale ha fatto raggiungere all'account Instagram di Charlotte Awbery oltre 100.000 follower e gli utenti la definiscono già come una “cantante professionista” e la nuova “regina del pop”.

In molti hanno creato anche account fake della ragazza e fan page in suo onore e inoltre è diventata famosissima anche in tutto il Brasile.

Insomma, una popolarità nata per caso e in modo incredibile. Cosa ne pensate a riguardo? Diteci la vostra dopo aver guardato il video tra i commenti sotto l'articolo.