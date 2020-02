Il figlio di Donald Trump sorteggiato per partecipare a una caccia all'orso grizzly

Quante probabilità ci sono se durante un sorteggio per cacciare gli orsi grizzly, si viene estratti tra i 27 vincitori? Beh, se sei il figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, forse molte e ciò sta facendo ovviamente discutere nel mondo.

Ogni anno, migliaia di cacciatori accorrono per chiedere l'opportunità “ambita” di cacciare i grizzly vicino alla città di Bering Sea, in Alaska.

La richiesta di licenze nello stato è così agguerrita che i permessi per cacciare orsi, alci e altri animali sono detenuti in varie regioni. Per quanto riguarda gli orsi da caccia, il figlio del presidente, Donald Trump Jr. è stato tra i 27 fortunati ad avere questa ambita possibilità.

Eddie Grasser, direttore della conservazione della fauna selvatica del Dipartimento per la pesca e la pesca dell'Alaska, ha dichiarato lo scorso 21 febbraio che i funzionari ricevono normalmente “migliaia di domande” per tali licenze. Chi vince è solo per pura fortuna del sorteggio.

Trump Jr. è un appassionato cacciatore e sicuramente non vede l'ora di poter andare a catturare almeno uno dei circa 30.000 orsi grizzly in Alaska, mentre gli attivisti per i diritti degli animali hanno criticato la caccia e questa folle estrazione.

Diteci ovviamente la vostra a riguardo attraverso i commenti sotto l'articolo, credete sia stato tutto merito della fortuna? A voi i commenti.