Ragazza lascia l'università per Onlyfans: ora guadagna 35 mila euro al mese

Kaya Corbridge a soli 23 anni attraverso il sito OnlyFans ora guadagna oltre 35 mila euro al mese vendendo semplicemente foto di se stessa.

Tutto qè nato dopo che ha lasciato il suo corso di laurea alla Leeds beckett Univeristy in Inghilterra per concentrarsi sulla creazione di contenuti da vendere in seguito online.

Le sue foto variano dalle fotografie di nudo, alle fotografie dei suoi piedi e a diverse altre richieste sensuali talvolta anche particolari.

Alcuni utenti infatti hanno addirittura richiesto alla ragazza di mettere una fetta di pane nella scarpa, camminarci sopra per un giorno per poi inviargli le briciole.

Kaya ha dichiarato riguardo questa sua scelta di vita ai giornali:

“Ho aperto il mio account OnlyFans un po' per capriccio. Volevo solo provarlo, non avrei mai pensato che avrebbe cambiato letteralmente la mia vita. Solo nel mio primo anno ho guadagnato oltre 300 mila euro guadagnando 35 mila euro al mese.”

Kaya ha raccontato di aver comprato la sua prima casa, pagandola per intero intorno ai 150 mila euro. La casa ha due camere da letto, una cucina, due bagni, un balcone e un giardino e ora ha voglia di comprare anche una seconda proprietà.

“Da quando ho aperto OnlyFans ho visitato 20 paesi, ho portato mia madre a Parigi, in Polonia e a Barcellona. Inoltra ho anche trascorso alcuni mesi in Australia."

Incredibile come vendendo qualche foto possa cambiare la propria vita così radicalmente e voi, conoscevate OnlyFans? Diteci la vostra a riguardo attraverso i commenti sotto l'articolo.