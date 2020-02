Macellaio “trolla” i vegani realizzando delle carote di carne di maiale!

Tom Samways ispirandosi a i diversi prodotti vegani che prendono il nome della carne, ha deciso di rispondere a tono realizzando delle carote fatte di carne di maiale.

Quante volte avete sentito parlare di “hamburger vegani”, “polpette vegane” o “arrosto vegano”? Beh questo macellaio 36enne di certo spesso ed è per questo che per gioco decise di realizzare le sue carote per carnivori.

Le carote con carne di maiale tritata, rifinite con una glassa alle erbe all'arancia italiana e una cima di prezzemolo, sono state un successo assoluto con i suoi clienti, tanto che in un solo giorno ben 300 “carote” sono state vendute in men che non si dica.

“Tutto è cominciato come uno scherzo, ma è stato così un successo che ne faremo sempre di più in modo da accontentare tutti. L'idea è nata dal fatto che molti cibi vegani prendono il nome da prodotti a base di carne, come salsicce o pollo vegano. Ho solo pensato fosse giusto avere una versione a base di carne di cibo vegano.”

L'uomo tende a precisare di non avere nulla contro i vegani o le imprese che cambiano i loro prodotti per soddisfare la richiesta dei loro clienti, ma le persone che vanno da lui mangiano carne e ciò ha visto un aumento delle vendite.