Donna accecata dopo aver fatto il tatuaggio all'occhio

Una donna in Polonia è diventata cieca da un occhio e sta perdendo la vista anche dall'altro a causa di un tentativo di tatuarsi gli occhi neri andato storto.

La 25enne di Wroclaw è stata ispirata da un artista rap chiamato Popek dopo essersi tatuato anche il “bianco dei suoi occhi” di nero.

Dopo aver subito la procedura, Aleksandra Sadowska si è lamentata di un dolore agli occhi, sebbene sia stata rassicurata dal tatuatore che questa era una reazione normale e che avrebbe dovuto prendere antidolorifici fino a quando non fosse guarita.

Tuttavia, i rapporti locali affermano che l'artista che ha realizzato il tatuaggio, noto come Potr A di Varsavia, sta affrontando alcune accuse penali per presunto utilizzo di inchiostro per tatuaggi per la pelle non considerati sicuri per gli occhi.Queste affermazioni sono state trapelate dopo l'avvio di un'indagine, con gli avvocati della donna che affermavano di aver trovato prove chiare che il tatuatore non sapeva come eseguire una procedura così delicata.

Purtroppo per la ragazza il danno è irreparabile e a breve anche l'occhio sinistro perderà la vista.

Da quando è accaduto il fatto sono passati quattro anni e solo ora il tatuatore è stato accusato del suo errore. Fino ad oggi l'uomo ha continuato a dirigere il suo salone dove eseguiva principalmente piercing all'orecchio, dichiarandosi sempre non colpevole delle accuse subite.