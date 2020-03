Il video hard sul Coronavirus diventa virale su Pornhub

Durante una crisi sanitaria globale che ha messo in ginocchio diversi stati del mondo, il porno non si ferma ma anzi, riesce a far parlare di sé anche in questo caso.

La regola 34 di Internet è chiara: se una cosa esiste, allora ne esiste anche la sua versione pornografica.

Bene, quindi non poteva esimersi dalla regola anche il virus che in questi giorni sta facendo parlare di sé ovunque, diventando virale (in questo caso in altri modi) pure sul portale più famoso riguardante i video per adulti: Pornhub.

Il video intitolato: “Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan” , ci mette nei panni di una persona “Jerry”, un operatore sanitario in una tuta ignifuga che scopre per caso il medico di servizio divertirsi particolarmente con una paziente in camice.

Quindi se vi stavate chiedendo in questi giorni se per caso qualcuno avesse realizzato dei video a tema “coronavirus” beh, si.. e cercando bene è possibile trovarne oltre un centinaio.

Insomma, neanche il mondo del porno si è salvato dal Virus Covid-19 e voi vi siete imbattuti in questo video divenuto virale in questi giorni? Ditecelo se volete attraverso i commenti sotto l'articolo