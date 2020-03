Nasce il sito di incontri per uomini microdotati

È stato lanciato ufficialmente “Dinky One” un sito di incontri specifico per uomini con il pene piccolo.

Secondo il sito web, la lunghezza media del pene eretto è di circa 14 cm e la regola per iscriversi è quella di essere al di sotto della media.

I creatori dell'app sperano che possa aiutare le persone a capire che le dimensioni non sono tutto.

Il fondatore del sito, David Minns ha dichiarato:

“L'industria dell'intrattenimento per adulti mostra solo uomini con peni di dimensioni superiori alla media. Inoltre le pubblicità sui principali siti porno pubblicizzano prodotti dubbi per aumentare le dimensioni del pene. Tutto ciò rende un uomo già insicuro della sua taglia ancora più autocosciente. Dinky One consente a chi non è dotato di un grande organo genitale maschile di uscire con persone al di fuori della loro cerchia di amici con la sicurezza che tutti coloro che useranno il sito sono pienamente consapevoli di cosa andranno in contro.”

Già oltre 30.000 persone solo questo mese si sono iscritte al sito di incontri con circa il 27% della base di utenza identificata come donna, il 71% maschio e il 2% transgender.

Credete possa essere utile a molti quest'applicazione? Fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate a riguardo!