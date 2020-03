Pornhub rende gratis gli abbonamenti premium agli Italiani a causa del coronavirus

Probabilmente molti di voi esperti del settore lo sanno già, ma Pornhub, il sito per eccellenza per quanto riguarda il mondo del porno, ha deciso di regalare abbonamenti premium a tutti gli italiani, per aiutarli a superare il periodo di quarantena chiusi in casa.

Per tutto marzo, l'area riservata di Pornhub sarà accessibile senza dover inserire i dati della propria carta di credito, vi basterà soltanto iscrivervi con un nome utente, una password e ovviamente una mail dove convalidare il tutto.

Pornhub si unisce quindi alle tante iniziative atte ad aiutare noi italiani chiusi in casa evitando di diffondere il Covid-19 e tenere le nostre mani occupate. Siamo sicuri che in tanti saranno contenti di questa notizia e si catapulteranno a spulciare la sezione a pagamento del sito più cliccato del web.

Ne approfitterete? Diteci la vostra tra i commenti assolutamente!