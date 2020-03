L'importanza del tenere le distanze in questo periodo: una clip della serie “Scrubs” diventa virale!

In questi giorni di quarantena, diverse sono le lezioni che giorno dopo giorno stiamo imparando, come ad esempio l'importanza vitale di essere responsabili e tenere le distanze durante il contagio dal Covid-19.

Segregati in casa quindi, in molti magari stanno provando a recuperare serie tv abbandonate e riprese dopo anni, come ad esempio lo show Scrubs, serie conclusa nel 2010 che a distanza di anni riesce nuovamente a emozionare, grazie a una clip diventata virale sul web.

Chiunque abbia visto almeno una volta Scrubs sa bene quanto la serie possa passare dal far ridere a crepapelle fino all'affrontare tragici problemi di vita reale e commuovere.

Nel bel mezzo di un'epidemia mondiale, una delle “lezioni di vita” di questa serie tv è improvvisamente divenuta rilevante, mostrando la velocità con cui si può diffondere un'infezione.

L'episodio della quinta stagione uscito nel 2006 “Il mio cavolo” vede il Dr. Kelso spiegare all'inserviente come con quanta velocità si diffonde un'infezione in ospedale, cominciando da un semplice starnuto.”

L'episodio si conclude con lo specializzando soprannominato “Cavolo” licenziato in quello stesso giorno e fermatosi a dire addio a una paziente anziana dopo aver raccolto da terra qualcosa di estremamente contagioso a mani nude.

Quello che accade dopo potete provare a immaginarlo, di certo questa clip a distanza di anni è riuscita nel suo scopo, lasciare un messaggio, emozionare e riflettere.