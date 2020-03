Facebook sta bloccando erroneamente notizie sulla pandemia del Coronavirus

Se in questi giorni vi è stato per qualche motivo impedito di pubblicare delle notizie riguardanti il Coronavirus su Facebook, il motivo sembrerebbe da attribuire a un bug nei filtri anti-spam del social di Mark Zuckerberg.

Martedì, diversi utenti su Facebook hanno segnalato su Twitter di non essere stati in grado di pubblicare articoli anche se non è chiaro esattamente cosa sia andato storto.

Di fronte alla crescente pandemia di Covid-19, Facebook ha inviato molti dei suoi moderatori di contenuti a casa, dichiarando di far più affidamento al software automatizzato che filtra lo spam.

Alex Stamos, un ex dirigente della sicurezza di Facebook, ha ipotizzato possa essere questo cambiamento la colpa.

“Sembra che l'anti-spam su FB stia andando in tilt”, ha postato Stamos su Twitter, “Ieri Facebook ha inviato moderatori di contenuti a casa e generalmente non possono “lavorare da casa” a causa degli impegni sulla privacy che la società ha assunto. Potremmo quindi vedere questi sistemi automatici impazzire con meno supervisione umana”.

Pronta la risposta di Facebook, negando che il bug fosse correlato a qualsiasi modifica della sua forza lavoro moderatrice di contenuti.

Guy Rosen, vicepresidente sull'integrità di Facebook ha dichiarato:

“Siamo a lavoro sul problema: si tratta di un bug in un sistema antispam, non correlato a eventuali cambiamenti nella nostra forza lavoro moderatore di contenuti. Stiamo risolvendo ripristinando tutti i post rimossi”.

Non è chiaro quanto questo problema potrebbe durare, ma qualora stiate avendo anche voi problemi a pubblicare alcuni post, niente paura, almeno secondo le ultime dichiarazioni.