Pornhub gratuito per tutto il mondo e da una mano donando fondi e mascherine!

Abbiamo già parlato giorni fa del famoso sito per adulti, Pornhub, in cui ha reso gratuito per l'Italia il suo servizio premium, ma ora, tutti gli utenti nel mondo possono iscriversi gratuitamente ai contenuti esclusivi nel noto portale del porno.

Già perché Pornhub ha sicuramente a cuore i suoi clienti affezionati ma ancora più a cuore chi in questo periodo di quarantena ha bisogno di “sfogarsi” da solo in casa.

“Con quasi un miliardo di persone bloccate in tutto il mondo a causa della pandemia di Coronavirus, è importante dare una mano e offrire loro un modo divertente per passare il tempo”.

Così ha affermato Corey Price, Vice presidente di Pornhub in un comunicato stampa.

“Speriamo che espandendo la nostra offerta di Pornhub Premium gratis in tutto il mondo, possiamo incentivare tutti a rimanere a casa e divertirsi con i nostri servizi.”

Inoltre Pornhub non sta solo donando a tutto il mondo lunghe sessioni di film hard ma anche fondi e mascherine per gli ospedali al fine di aiutarli nella lotta contro il Covid-19.

Se questo non dovesse bastare, c'è dell'altro: per il mese di aprile, il sito offrirà il 100 percento del ricavato dei loro video ai loro artisti colpiti dagli impatti economici della pandemia.

Oltre 35.000 maschere chirurgiche sono state donate agli ospedali a New York e 50.000 euro a varie organizzazioni europee per l'acquisto di maschere aggiuntive.

Insomma, pare proprio che Pornhub si stia facendo in quattro per dare il suo contributo alla lotta contro questo virus che sta bloccando l'intero pianeta a casa, un mega applauso va quindi a loro e a tutti quelli che stanno supportando gli ospedali!