Cinema chiusi? Il drive-In torna di moda!

Come certamente saprete, la maggior parte dei cinema sono chiusi al momento a causa della quarantena e dell'epidemia e le aziende cinematografiche si stanno trattenendo dal rilasciare nuovi film in sala.

Tuttavia, è possibile fruire ancora di Film in due modi: a casa e in alcuni posti nel mondo nei cinema drive-in.

A quanto pare alcuni drive-in sono rimasti aperti e stanno riscontrando un enorme successo. Il motivo è presto detto: puoi andare a guardare un film da solo o con una persona cara e rimanere in macchina tutto il tempo senza contagiare nessun altro, semplicemente godendosi un film in modo nostalgico.

Secondo alcuni dati sui migliori guadagni dello scorso fine settimana, mentre i cinema sono rimasti chiusi, grazie ai drive-in diversi film sono comunque stati trasmessi sebbene con incassi comunque più bassi del normale.

Non sappiamo se anche qui in Italia prenderà piede questa usanza di visitare i cinema all'aperto, di certo quello che è essenziale fare per poter tornare a guardarsi un film in sala è quello di rimanere in casa a prescindere da qualsiasi cosa e uscire solo in caso di necessità!