Reggiseno come mascherina? Gli effetti esilaranti su una donna decisamente formosa

Nel mezzo dell'epidemia di Coronavirus, una mamma di 40 anni, Gemma Harman, ha individuato tra le tendenze online un “tutorial” su come poter utilizzare il proprio reggiseno come mascherina per il viso.

Questo elegante progetto fai-da-te funziona fissando una coppa dell'indumento intimo sul naso e sulla bocca, prima di fissare in posizione usando le cinghie del reggiseno.

Essendo per sua stessa ammissione “nè giovane né snella” come le donne che ha visto utilizzare questo “trucchetto”, Gemma ha deciso di dimostrare come ciò potrebbe funzionare per una donna formosa.

L'effetto però ottenuto non era esattamente come quello visto dalle modelle sul web, così la mamma decise di chiamare il marito tra le risate isteriche chiedendo di scattarle una foto da pubblicare sui social.

La foto ha riscosso più successo del previsto e in pochissimo tempo è stata letteralmente condivisa ovunque tra Instagram e Facebook.

“Ho visto che le persone indossavano i loro reggiseni come maschere per il viso. Erano tutte giovani donne molto snelle e le loro maschere si adattavano magnificamente al loro volto: belle e ordinate sul naso e sulla bocca. Non credo che la maggior parte delle donne sarebbe stata in grado di adattare il loro volto così bene al reggiseno, quindi mi sono chiesta cosa poteva succedere se avessi provato io."

La donna ha infatti scoperto di essere sicuramente ben protetta, poiché grazie alla grandezza smisurata del suo reggiseno, è sicuramente protetta al 100%, unico problema è la possibilità di poter vedere dove si sta andando!

Inutile dire che ciò è stato solo un pretesto per far sorridere i suoi amici sui social, dimostrando però di lasciar perdere i contenuti di tendenza che si trovano nel web e noi siamo sicuramente d'accordo con lei!