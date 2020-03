La gente sta condividendo le peggiori acconciature realizzate in quarantena dalle loro compagne

L'isolamento sta portando intere schiere di ragazze annoiate a credere di avere le stesse capacità di un parrucchiere professionista e ora diversi fidanzati “arrabbiati” stanno condividendo sui social i loro “tagli da quarantena”.

Essere bloccati tutto il giorno in casa ha dato modo a molti di imparare l'arte dell'arrangiarsi, ma con la mancanza di amici o parenti che ci aiutano a guidarci da errori e scelte sbagliate, sperimentare nuovi hobby potenzialmente disastrosi come “tagliare i capelli del proprio ragazzo” potrebbe portare a niente di buono.

Con i barbieri chiusi quindi, uomini di tutto il mondo hanno due scelte: farsi crescere i capelli lunghi fino a coprire la maggior parte del loro viso, oppure lasciare che le loro compagne mettano mano armate di tosatrice.

Certo, magari tra voi c'è chi è capace e non ha il minimo problema a radere i capelli di qualcuno, ma quando non lo si ha mai fatto, cosa accade?

Semplice: tutorial su Youtube, forbici, tosatrice alla mano e zac, rasatura totalmente sbagliata e asimmetrica.

In molti quindi si sono pentiti ad aver chiesto alle loro compagne il favore. Le foto hanno poi iniziato a circolare in rete più come “consiglio” per tutti quelli che non sanno ancora se farsi sistemare o meno la propria acconciatura.

Ovviamente ora la parola la lasciamo a voi, come avete provveduto in questi giorni con i capelli? Anche voi siete tra chi ha ricevuto un taglio non proprio “perfetto” e si è pentito? Scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo come sempre.