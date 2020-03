Vicino di casa colto mentre fugge dall'abitazione travestito da cespuglio!

Il blocco causato dal Coronavirus sta influenzando le vite di tutti, ma mentre alcuni di noi trovano il modo di sopportare le giornate a casa cucinando pane o facendo le pulizie di primavera, altri hanno scoperto quanto possa essere difficile restare a casa.

Una coppia inglese, Nicholas Murray e Madeline Mai-Davies hanno sorpreso il loro vicino di casa fuggire dalla propria abitazione con un abile travestimento: un cespuglio!

Completamente vestito con fogliame dalla testa ai piedi, la coppia ha immortalato il vicino mentre sgattaiolava fuori dalla propria casa, percorrendo lungo il vialetto credendo di non essere notato.

Per non attirare troppo l'attenzione, il mago del travestimento, si è anche accovacciato vicino ad altri cespugli fermandosi per qualche secondo prima di continuare il suo percorso

Fortunatamente, la grande fuga sembra essere stata solo uno scherzo ben elaborato, piuttosto che un'evasione vera e propria. Ad ogni modo il video pubblicato principalmente su Instagram e Facebook è diventato letteralmente virale ottenendo oltre 16,5 milioni di visualizzazioni.

In un periodo così difficile per tutti, di certo strappare una risata non è così facile e lo strano vicino ci è decisamente riuscito!