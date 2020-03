I Backstreet Boys ricreano “I Want It That Way”da casa e il video è un successo clamoroso!

I Backstreet Boys stupiscono tutti e in un periodo in cui siamo tutti costretti a rimanere chiusi in casa, ecco che i cinque ragazzi statunitensi rievocano i ricordi con un videoclip musicale totalmente realizzato nelle proprie abitazioni rispettando le restrizioni causate dal Coronavirus.

Durante L'iHeart Living Room Concert presentato da Elton John, molte le celebrità che hanno partecipato esibendosi in casa.

Il programma della durata di un'ora andato in onda su Fox, ha visto le esibizioni di Alicia Keys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Camilla Cabello, Shawn Mendes, Dave Grohl, Mariah Carey e i Backstreet Boys. Tutto organizzato per una raccolta fondi a una fondazione per i bambini in America e per i soccorsi.

Il picco massimo della trasmissione è avvenuto proprio durante l'esibizione dei Backstreet Boys che dopo diversi anni, sono riusciti a far cantare tutti con “I Want It That Way”.

Un vero e proprio videoclip improvvisato e montato per l'occasione, dimostrando che nonostante siano passati anni dalle classifiche scalate dai loro brani, riescono ancora a fare la differenza.

Vi lasciamo ovviamente al video in questione, invitandovi ovviamente a dirci la vostra tra i commenti sotto l'articolo!