Arnold Schwazenegger dona 1 milione di dollari in mascherine contro il coronavirus

Arnold Shwarzenegger ha di recente donato un milione di dollari in mascherine per sostenere gli operatori sanitari in prima linea nella lotta per contenere la diffusione del Coronavirus.

La leggenda dei film d'azione ha sostenuto una pagina di raccolta fondi per Flexport.org, un gruppo di aiuto internazionale che sta lavorando per fornire attrezzature mediche a chi ne ha più bisogno.

La star di Terminator ha contribuito a consegnare quasi 50.000 maschere in un ospedale a Los Angeles, negli Stati Uniti.

Parlando dell'iniziativa, il 72enne ha dichiarato:

“I nostri medici, infermieri e personale ospedaliero sono i veri eroi in questa crisi. Non interpretano un ruolo in un film. Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di fornire loro le protezioni necessarie per tenerli al sicuro mentre combattono questo virus. Con tutto il coraggioso lavoro che stanno svolgendo in prima linea per tenerci al sicuro, comprare poche centinaia di migliaia di mascherine con un milione di dollari è stato il minimo che potessi fare”.

L'attore ha poi pubblicato un video sulla sua pagina Facebook ufficiale, condividendo aggiornamenti sull'andamento delle consegne delle mascherine in piedi davanti a una montagna di scatole in un ospedale di Los Angeles, ha detto:

“Una settimana fa siamo andati a ordinare per un milione di dollari le maschere e i dispositivi di protezione per gli infermieri, i nostri medici e i nostri operatori sanitari. Ora sono qui per verificare se, in effetti, è arrivato tutto quello ciò che è stato ordinato e se sono arrivate le maschere giuste”.

Missione compiuta infine per il nostro Schwarzy, un mega applausi a lui per il gesto fantastico!