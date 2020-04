Tigre dello zoo del Bronx risultata positiva al Covid-19

Tramite una sospetta trasmissione da uomo a animale, una tigre dello zoo del Bronx si è rivelata positiva al Covid-19 nelle ultime ore.

Nadia, una tigre di quattro anni è stata dichiarata positiva al Coronavirus e la diagnosi è stata confermata dal National Veterinary Services Laboratory dell'USDA, con sede ad Ames, Iowa.

La Wildlife Conservation Society ha affermato che Nadia oltre a altre tre tigri e tre leoni africani hanno sviluppato tosse secca e ridotto notevolmente l'appetito, ma si prevede che possano riprendersi presto.

Nessuno degli altri grandi felini dello zoo, comprese le tigri di un'altra area dello zoo, hanno mostrato i sintomi del Coronavirus.

Non è chiaro come il virus si sviluppi e colpisca i felini ma lo zoo ha comunque deciso di prendere misure preventive per prevenire l'esposizione di altre tigri.

I sintomi sulla Nadia sono cominciati il 27 marzo, ha raccontato lo zoo e spera che qualsiasi informazione acquisita possa contribuire alla comprensione del virus da parte del resto del mondo.

Il CDC sta raccomandando le persone con il virus di evitare il contatto con animali domestici o altri animali affermando però che continueranno a monitorare la situazione e a informare qualora ci fossero aggiornamenti a riguardo.