Artista giapponese dà vita a dei sassi trasformandoli in animali

Mentre altri vedono una roccia come un qualcosa di noioso e normale, Akie Nakata, nota anche come Stone Artist, le rocce ultime come una tela su cui dipingere e creare le sue opere d'arte.

Dal 2010 l'artista disegna adorabili animali su pietre costruendo una solida collezione, alcuni dei quali diventati virali dopo la pubblicazione in rete.

Durante un'intervista lasciata al sito “Bored Panda”, la donna ha dichiarato di vedere le sue opere in modo unico. Le pietre non solo solo materiali o tele su cui disegnare, ma c'è un vero e proprio affetto per esse.

“Quando trovo una pietra, sento che era lei che cercava me. Le pietre hanno le loro intenzioni e considero i miei incontri con loro come dei segnali che loro stesse mi mandano. Le pietre su cui decido di dipingere quindi non sono arbitrarie.

Akie Nakata è genuinamente sensibile alle rocce in particolare. L'artista lascia completamente intatta la forma della pietra. Non le macina ne le leviga, poiché le piace che rimangano come le ha trovate.

Non è possibile ottenere ciò che la donna ha creato poiché non sono state messe in vendita. Akie vuole solo che le persone possano semplicemente godesi le immagini guardando quei sassi con gli stessi occhi con cui le osserva lei.

Vi lasciamo qualche altra foto dei suoi capolavori, diteci come sempre cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo.