Arrivano le uova di Pasqua al formaggio!

Odiate il cioccolato ma anche voi volete gustarvi delle uova di Pasqua? L'alternativa c'è e sa di formaggio!

La Pasqua è ormai alle porte e sebbene in questo periodo di pandemia globale si pensi un po' meno a questa festività, tra gli scaffali dei negozi stanno comunque circolando le tradizionali uova di cioccolato.

Un'azienda però ha pensato bene di realizzare un'alternativa a chi magari non è amante del cioccolato ma non vuole comunque perdere l'occasione di rompere il suo uovo per trovarci una sorpresa. Arrivano quindi in commercio: le uova al formaggio solido!

L'azienda inglese che produce queste particolari uova, la Butler's Cheese, mette a disposizione una vasta scelta, dal classico formaggio al Cheddar, variando anche nella grandezza, dalle più piccole a quelle più grandi e tradizionali.

Non sappiamo se il servizio online del negozio che spedisce direttamente a casa, mandi i propri prodotti anche fuori dall'Inghilterra, ma qualora riusciste ad accaparrarvi una di queste uova, fateci sapere come sono, siamo curiosi di saperlo!