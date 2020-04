Incredibile, a 101 anni si riprende dal Coronavirus!

Keith Watson, ricoverato inizialmente all'ospedale Alexandra di Redditch in Inghilterra a causa di una caduta nella sua casa di cura, dopo l'intervento chirurgico, l'uomo ha iniziato a sviluppare i sintomi del virus.

Gli operatori sanitari hanno subito preso le precauzioni necessarie e fatto i test a Keith, confermando che era positivo al Coronavirus.

Il 101enne è rimasto in ospedale per due settimane mentre il personale ha lavorato duramente per dargli le cure di cui aveva bisogno. Mercoledì 8 aprile però, gli è stato dato il via libera permettendogli di tornare a casa.

L'uomo è guarito dal virus e una foto commovente condivisa su Facebook dall'ospedale mostra Keith fare il pollice in su mentre è circondato da chi lo ha aiutato a superare la malattia.

Il post dice:

“Questo è Keit, ha 101 anni. Oggi è tornato a casa dopo aver battuto il Coronavirus. Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato per curare Keith così bene nelle ultime due settimane!”

La nipote ha poi condiviso la foto, ringraziando l'ospedale con un post commuovente su Facebook:

“Portato in ospedale dopo aver fatto una brutta caduta nella sua casa di cura, aveva bisogno di un intervento chirurgico e a 101 anni era già abbastanza un grande calvario, ma l'ha superato. Quando poi abbiamo scoperto dopo l'intervento che era positivo al Coronavirus, abbiamo pensato al peggio e invece è riuscito a superare anche questo. Grazie all'ospedale per essersi preso cura di lui!”

La storia di questo anziano signore è solo uno dei tanti casi incredibili che mostrano quanto gli sforzi dei medici giorno dopo giorno possano essere fondamentali e con la speranza di sentire sempre più spesso di questo tipo di notizie, attendiamo la fine di questo brutto periodo, restando a casa e contribuendo anche noi alla fine di questa epidemia!