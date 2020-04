In Thailandia i neonati utilizzano dei caschi per essere protetti dal virus

L'ospedale tailandese ha affermato di utilizzare piccoli visiere per bambini affinché possano essere al sicuro contro il virus.

Nati in un mondo colpito da una pandemia virale di cui non sanno nulla, anche i neonati hanno bisogno di protezione. Così i bambini nati in un ospedale in Thailandia sono stati dotati di speciali protezioni per il viso in plastica al fine di proteggerli dalla contaminazione del Coronavirus.

Le maschere sono progettate per impedire che il virus si propaghi con la tosse o gli starnuti che possono raggiungere il viso del bambino.

In una dichiarazione su Facebook, il personale dell'ospedale Praram 9, a Bangkok ha dichiarato che le maschere sono utilizzate per la sicurezza.

Le foto del reparto di maternità hanno fatto il giro del web e mostrano infermieri indossare maschere chirurgiche mentre cullano i neonati avvolti in coperte bianche con in dosso le mini visiere.



Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra a riguardo attraverso i commenti sotto l'articolo!