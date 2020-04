Astronauti tornano sulla terra colpita dal Coronavirus dopo 200 giorni nello spazio!

Un equipaggio di tre astronauti dopo essere partiti per lo spazio un anno fa è tornato di recente sulla terra ormai radicalmente cambiata a causa dall'epidemia.

Gli astronauti della NASA Andrew Morgan, Jessica Meir e Oleg Skirpochka dell'agenzia spaziale russa Roscosmos hanno trascorso ciascuno più di 200 giorni alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ma tornati sulla Terra venerdì 17 aprile, quello che hanno trovato era diverso da come lo avevano lasciato.

Accolti dall'equipaggio e eseguiti i dovuti test sul Coronavirus immediatamente appena atterrati per assicurarsi che non fossero a rischio infezione, gli astronauti sono stati poi sottoposti a un programma di riabilitazione della durata di diverse settimane, come di consueto dopo un lungo periodo a gravità zero.

Durante una video chiamata prima di lasciare l'ISS, Meir ha dichiarato:

“È abbastanza surreale vedere cosa sta accadendo sulla terra da quassù, sarà difficile non dare abbracci ai familiari e amici dopo essere stati nello spazio per sette mesi. Penso che mi sentirò più isolato sulla terra che qui”.

Ora un equipaggio sostitutivo è stato spedito all'ISS dopo aver trascorso un mese e mezzo in quarantena prima del lancio per assicurarsi di non aver portato l'infezione nello spazio, mentre gli astronauti atterrati si abitueranno alle nuove condizioni di vita che questa epidemia ci ha costretto a vivere.